【月度數據】港鐵3月乘客量按年跌42% 連跌9個月
文章日期：2020年4月28日 17:48
港鐵（0066）公布，3月份本地服務總乘客量為8404.8萬人次，按年跌42%，連跌9個月，但較2月份回升17.7%。每日平均人次為293.4萬，按年跌40.4%，按月升11.05%。
機場快線每月總量25.9萬人次，按年跌84.2%，按月跌30.7%；日均量8300人次，按年跌84%，按月跌35%。
過境線方面，按年再跌99%，跌至3.6萬人次，按月計則跌80.9%；日均量為1000人次，按年跌99.6%，按月跌85.7%。
城際客運，輕鐵及巴士，亦按年跌44.85%至每月總量1100.9萬人次，按月計升17.2%，日均量為35.5萬人次，按年跌44.8%，按月升9.5%。
高鐵則連續第二個月為零。
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