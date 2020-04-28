證監會公布，與競爭事務委員會（競委會）簽訂諒解備忘錄，以加強合作和資料交流。

備忘錄訂明了一套機制，以便證監會及競委會可就對另一方產生重大影響的事宜通知對方和諮詢其意見，並且在適當情況下分享資料。備忘錄亦闡明雙方將會探討進一步協作的機會，並就其他技術性合作（例如人員培訓及借調）建立了一個平台。

證監會行政總裁歐達禮表示，此舉有助證監會與競委會在日趨複雜的市場中，更有效地履行各自的法定職能。期望憑藉雙方在備忘錄下經加強的聯繫，與競委會保持合作。

競委會主席胡紅玉表示，此舉有助升競委會在處理證券及期貨行業的競爭事宜時的整體成效。

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