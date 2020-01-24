物管股時代鄰里（9928）在本月9月公布以1.42億元人民幣向母企時代中國（1233）收購廣州市時代融信小額貸款股份有限公司的7成股權。不過市場似乎並不受落，其後股價由6.7元連跌近半個月，至上周五收市至5.87元。不過集團在本周一（27日）公布即時終止收購，當日股價已急彈4.9%，今日再彈5.2%。

券商銀行聯昌雖然無覆蓋該股，但對於今次時代鄰里終止交易，直言要派「LIKE」予管理層，認為集團高管對於投資者在過去數周有關該項關連交易的意見非常重視，並最終決定終止該項交易。

該行認為，今次某種程度上表明了管理層兌現了更高公司治理的承諾，將有助吸引願意為可信的公司付出較高估值的長線投資者。

今日時代鄰里的股價急彈5.2%，收報6.48元。

事實上，多間內地物業管理公司除了主業外，均謀求多元代業務發展。像奧園健康（3662）去年12月曾披露以8200萬元人民幣（約9102萬港元）投得一幅上海市奉賢區地皮，並計劃將地皮用作發展成為康養及醫療美容產業綜合體。惟投資者並不受落，股價連日插水，跌幅超過一成。

最終集團亦要「發功」圖挽回投資者信心，以「自願性公告方式表示中國奧園（3883）同意為開發項目提供全面協助，包括負責項目房屋建設成本、設施設備安裝成本及後續成本投入﹔又預計地皮開發項目建成後，將在該項目中提供物業管理、招商引資及大健康產業運營服務等輕資產服務，亦會以合理價格收取管理、品牌輸出等運營費用。

記者：方楚茵

其他報道

【公司業績】萬洲首季純利升80% 生物公允值調整後跌19.2%

【內銀季績】交行首季多賺1.8% 不良貸款增逾13%至884億

【季度業績】中交建首季少賺40.4%

【港股收市】恒指升295點 逼近50天線 恒生最高位收升1.2%

【匯控業績】匯控預期香港GDP本季見底 失業率最高見5.7%

【全歸員工】香港寬頻：由政府獲得的薪金資助全數將發放予員工