受到新冠肺炎疫情影響，澳門統計暨普查局資料顯示，3月入境旅客按年大幅減少93.7%至21.23萬人次，但是按月仍然上升35.8%，當中經港珠澳大橋入境的香港旅客大升1.3倍。3月留宿旅客及不過夜旅客同比分別下跌92%及95.2%至12.59萬人次及8.64萬人次。旅客平均逗留時間增加1.8日至3日；留宿旅客平均逗留時間為4.7日，上升2.5日。

內地訪澳旅客同比則減少96.3%至8.88萬人次，當中個人遊旅客大跌99.4%至6813人次，來自大灣區珠三角九市的旅客只有1.97萬人次，大跌97.4%；香港旅客大跌81.5%至11.13萬人次，其他主要國家/地區的旅客跌幅亦超過九成。

按入境渠道統計，3月份經陸路入境的旅客按年減少91.9%至20.32萬人次，其中從港珠澳大橋及關閘入境的旅客分別下跌78.2%及95.5%至10.99萬人次及8.02萬人次。經空路入境的旅客減少97.1%至8950人次；從海路入境的旅客僅錄得123人次。

記者：陳偉燊

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