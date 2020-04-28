萬洲（0288）公布截至3月底止首季業績，純利3.53億美元，按年升80%，經生物公允價值調整後為2.81億美元，跌19.2%。收入為62.82億美元，升18.9%。

期內，肉制品因受疫情影響，內地銷量下跌7.5%，但由於於各地價格提升，各地均取得增長，特別是中國及及歐洲，以致收入增加5.8%。不過，因美國及歐洲經營利潤的下降超逾中國的增長，經營利潤下跌9.3%。於美國，經營利潤下降的主要原因是在冠狀病毒疫情下，對因餐飲服務被關停所導致的預期損失作出撥備。於歐洲，經營利潤下跌的主要因素是肉類成本較高。反之而言，由於調整銷售價格的收益大於成本上漲的負面影響，中國的經營利潤有所增長。

生鮮豬肉方面，屠宰總量下跌16.9%，主因非洲豬瘟致使生豬供應有限及冠狀病毒疫情致使生產受阻，於中國的屠宰量大幅減少64.8%。

生豬養殖方面，生豬出欄量上升2.9%，而收入錄得一倍的增長。經營業績也自比較期間內1.68億美元的經營虧損大幅改善至本期間內5,500萬美元的經營利潤。

目前，公司在在美國有5個屠宰及肉制品工廠因冠狀病毒疫情而暫時關停。但認為，由於豬肉乃消費必需品，公司擁有獨特的市場地位以應對挑戰及達到持續增長。

萬洲收報7.84元，升1.16%。

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