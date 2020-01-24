【港股收市】恒指升295點 逼近50天線 恒生最高位收升1.2%
文章日期：2020年4月28日 16:31
各國疫情緩和並計劃重啟經濟，本港今日亦連續第三日零確診，恒指今早高開120點，尾市升幅擴大至302點或1.25%，高見24582點，逼近50天線(24665.23點)。收市升295點或1.22%，報24575點，連續兩日企穩10天線(24121.35點)及20天線(23915.13點)。
北水今日暫停流入，大市成交金額861億元，較上日減少1.16%；國指升108點或1.09%，報9983點。
中海外（0688）升3.53%，收報27.9元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌1.74%，收報5.08元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.2%，收報71.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；潤地（1109）跌0.63%，收報31.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。
減派息的恒生（0011）於消息公布後升幅一度收窄，不過收市仍能以最高位收，收市升1.27%，收報135.7元。而中午公布業績的匯控（0005）則升1.14%，收報39.95元。
彭博引述消息人士指，招商局（0144）擬獲私有化，股價曾大升29.4%，高見11.78元，升幅創該股史上最大升幅。
睿見教育（6068）擬在華南及大灣區建大學，股價連日向上，今日再大升並以全日最高位收市，收報3.4元，升22.74%。其他教育股亦造好，楓葉教育（1317）收報2.65元，升10.88%；天立教育（1773）收報3.93元，升13.91%；民生教育（1569）收報1.28元，升12.28%；中國新華教育（2779）收報2.4元，升8.6%。
多隻內銀即將公業績，建行（0939）升1.3%，收報6.25元；交行（3328）升2.26%，收報4.98元。
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