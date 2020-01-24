匯控（0005）業績雖說較預期差，但主要在於撥備方面較市場預計多，期內有30億美元，按年多4倍。集團今次有披露用於計算預期信貸損失（ECL）的基準，顯示集團對香港經濟的最差預期，是GDP在今年第二季觸底。

匯控指，今季對集團主要市場，即香港、英國及美國，設定了GDP、失業率及房屋格價的預測，再分3個不同境況，以決定預期信貸損失的水平。3個境況分別是「溫和」、「中等」及「嚴重」，在溫和及中等的預測下，香港GDP在第一季已見底，而在「嚴重」境況下，香港GDP最多跌8.6%，但會在今季觸底，且在2021年第二季前重拾增長。

至於失業率，在「嚴重」境況下，香港失業率最低見5.7%，亦較SARS時低。至於樓價，最差可以跌26.3%。

至於英美的預測則誇張得多，在最嚴重的境況下，匯控預測英國GDP跌14.9%，失業率高見8.5%，樓價跌15.7%；而對於美國，匯控預測GDP最差跌11.8%，失業率飆升至14.2%，樓價最多跌10.1%。

不過集團並沒有透露，首季30億美元的撥備，及現時對全年撥備的110億美元預測，是否基於「嚴重」境況下的估計。

記者：廖毅然

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