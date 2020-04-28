香港寬頻：由港澳政府獲得的薪金資助全數將發放予員工

香港寬頻（1310）宣布，為響應近期港澳兩地政府宣布的工資資助計劃，集團承諾將把由兩地政府獲得的薪金資助全數發放予約3500名港澳員工，同時集團不會扣減其現行從公司所領薪金，以及遵守有關資助條款規定不會削減人手。

根據本港政府的「保就業」計劃，政府提供的工資補貼以指定月份的50%薪金作為計算基礎，工資上限為每月1.8萬元，為期6個月；澳門方面所推行的「企業援助款項」計劃，則會向合資格企業發放一次性援助款項，金額以僱員人數計算，由1.5萬澳門元至20萬澳門元不等。

另外，除港澳兩地外，集團亦將把從新加坡、馬來西亞及內地所得的1500萬元的業務資助額，以一次性補助方式，並於下個發薪日給予當地逾2500位員工，每人可獲的補助金額折合約3000至2.5萬元不等。

集團行政總裁黎汝傑表示，集團管理委員會全體9位成員，會捐出其個人工資補貼的全數金額至慈善機構，並鼓勵經濟狀況許可的員工一起共襄善舉。

記者：葉子晴

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