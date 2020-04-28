澳洲會計師公會早前就香港拓寬稅基議題，向逾150名會計專業人士發出調查訪問。今日公會公布，有48%受訪者認為港府若要在未來三年擴闊稅基，可考慮增加煙草稅、酒類及碳氫油類的關稅，另外有37%受訪者建議引入環保稅。此外，亦有三成受訪者表示，可考慮通過利得稅措施，鼓勵企業採取環保行動。

不過被問及加稅時機，則有逾半受訪者認為當下不應加稅，但仍有高達44%的受訪者認為政府現時可實施加稅措施。澳洲會計師公會2020年大中華區分會會長劉明揚表示，當前經濟極需支援和刺激，大多數人不贊成加稅是意料之中。但他指出，仍有認同加稅的聲音，或是由於現時港府的收入來源狹窄、波動性大，專業人士關注香港財政的長期可持續性。

劉明揚指出，於2018年度，包括賣地收入在內的非稅務收入佔政府總收入的34.9%，大大超過新加坡和英國等其他國家地區。他表示，經濟復蘇後，港府應開始考慮改革稅制的方案，以支持香港的可持續發展，而最好的方法則是對現行稅務系統進行公開全面的檢討。

長期以來，本港作為金融中心的一大競爭力為簡單的低稅制。但近年國際上開始關注跨國企業利用各國稅制差異，進行租稅規避的活動，經合組織（OECD）近年則逐步推進稅基侵蝕和利潤轉移計劃（Base Erosion and Profit Shifting，簡稱BEPS計劃），力求建立國際稅收體制。調查顯示，有25%受訪者認同，BEPS擬議的全球最低稅率將會增加跨國企業在香港的額外運營成本，造成香港的稅制競爭力減弱。

劉明揚指出，香港目前較迫切的稅務關注點之一，便是國際稅務環境帶來的影響，如BEPS計劃，此外，今年歐盟亦對香港的離岸收入豁免徵稅制度作出了審視。

記者：馬迪帆

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