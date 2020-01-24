匯控（0005）首季撥備急升4.17倍至30.26億美元。市場報導新加坡石油交易商興隆出現財困，匯控在興隆有6億美元風險敞口。匯控行政總裁祁耀年表示，該行已為興隆作出重大撥備，但未有披露詳細資料。財務總監邵偉信指，上半年信貸撥備將大幅提升，下半年情況會在公布半年業績時提供更多資料。

匯控在業績內表示，以一系列權重應用至敏感度分析，該行的嚴重預期信貸損失境況，連同餘下季度的歷史損失紀錄，可能導致2020年的預期信貸損失提撥達到70億至110億美元。

近期疫情開始放緩，中國已復工復產，英國亦已在考慮重開部份企業，不過祁耀年認為目前仍較困難估計，是否採用樂觀的情境估算，該行預計經濟復蘇緩慢，已有計劃應對不同的情況。

匯控首季息差微跌0.02個百分點，隨環球央行在3月減息至零水平，邵偉信指，未來數季的息差將受更大影響，隨著減息的影響全面浮現，該行預計未來數季的淨利息收益率將面對沉重的下行壓力。市場利率每下跌100個基點，淨利息收益預計便會減少30億美元以上。

對於香港業務，祁耀年指香港業務客戶基礎在疫情期間相當穩固，中國和香港的經濟情況比其他地區先受疫情影響，高興已經先於其他地區開始復蘇，該行會持續支援客戶。

至於派息方面，邵偉信指會在今年第四季檢討派息政策，在此之前不會作任何派息。

記者：歐陽偉昉

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