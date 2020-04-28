雖然新冠疫情影響匯控（0005）盈利大減兼取消派息，但原來集團香港業務相對較好，首季香港區的稅前盈利為28.47億美元，相比去年第四季反而有8.9%的增長，首季整個集團的列帳基準稅前盈利為32.29億美元，而香港區已貢獻當中的88%，且除了零售銀行業務受疫情影響外，香港區其餘主要業務按季都有上升。

據匯控公布，首季香港區零售及財富管理業務的稅前盈利為11.13億美元，按季倒退24%，但工商銀行業務錄得7.68億美元稅前盈利，按季升一成，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務，與環球私人銀行業務，稅前分別賺5.83億美元及1.23億美元，按季分別大升69%及73%。

若按年比較，首季經歷了疫情大流行，加上去年同期未發生社會事件，因此今年首季香港區稅前盈利按年跌12.5%。四大業務方面，僅炒房業務按年錄得上升，貢獻最大的零售及財富管理業務按年跌35.6%。

與其他地區比較，香港區貢獻盈利最多，例如期內歐洲區稅前蝕5.11億美元，北美洲稅前蝕1.11億美元，中東及北非與拉丁美洲，稅前盈利均不過億。亞洲區稅前賺37.4億美元，當中大部分來自香港。