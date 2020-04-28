內媒報道，美團（3690）本月訂購了百萬輛以上的共享電單車訂單，合作製造方包括富士達和新日。知情人士稱，美團這批電單車會先在成都等城市上線。

另外，美團電單車近期還在全國多個區域徵召代理機構及人員，準備正式探索共享電單車如何商業化。一名美團單車區域負責人稱，他們正在談的商業化方案包括車身廣告，以及App內廣告和視頻。美團單車回應消息則表示，自2018年4月融入美團之後，美團一直沒有放棄電單車的業務和與共享單車互補。

另一方面，報道引述多位知情人士稱，美團訂購電單車後不久，市場競爭對手滴滴就傳出了為旗下青桔單車融資10億美元（約78億港元）的消息，有知情人士更指，此舉針對美團的意圖挺明顯。據滴滴本月公布的未來3年戰略，兩輪車依舊將是未來滴滴發展的重點，而電單車則是今年滴滴青桔的重點方向之一。因此，美團與滴滴近期的動作，意味著在共享單車之後，於共享電單車市場上隨時會再興戰火。

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