創辦《王冠一財經頻道》王冠一教授在《明報財經網》主辦的「亂世中如何部署」視像研討會Webinar表示，在5或6月股市會出現大調整，美股有機會再試18200點早前低位，而港股支持力較強，建議在2萬點才吸納，主要因為去年中美貿易戰及2020年新冠肺炎對全球金融及經濟均造成嚴重打擊，相信今次要復元都要2至3年時間。1929年「大蕭條」（Great Depression）全球經濟下陷，2008年至2009年的「大衰退」（Great Recession），金融機構引發了蔓延全球的信貸危機。到了今年，王SIR以「大煞停」（Great Lockdown）來形容今日的形勢，更可怕的是目前的困局，正正是經濟與金融信貸危機共同形成的。

今次疫戰之下經濟活動停頓，影響遍及各行各業各階層。為了控制疫情，各國政府都推出了各適其適的「限聚令」，要求民眾保持一定的社交距離。王SIR表示，種種措施成效未知，但這類做法事實上嚴重影響到人與人之間的信任與交流，久而久之會形成相互之間的疑慮和疏離。若疫情仍然持續，肯定會有大量中小企破產、倒閉，銀行是否能夠承擔如此龐大的壞帳或違約也是未知數。所以王SIR勸籲大家投資以保本為王。

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