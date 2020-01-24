再有虛擬銀行宣布試業，WeLab Bank（匯立銀行）表示，今日起會從輪候名單、WeLab員工以及他們的親友中邀請約2,000位用戶參與試業。初期會推出無卡號Debit Card及GoSave定期存款服務，年息最高4.5厘。

WeLab替，GoSave是定期存款全新概念，客戶可與家人、朋友或其他志同道合的WeLab Bank 客戶一起儲蓄，一起加入GoSave，從而提高存款利率。該行形容這是「存款小巴」，參加人數愈多，所得利率愈高。客戶最高可獲 4.5厘的年利率，最高可存10萬元，存期為3個月，即3個月最多獲息1125元。

另外，客戶亦可以隨時提走存款而無需額外費用，此服務在期限內最多可用2次。

另外，WeLab Bank亦推出無卡號Debit Card，客戶毋需擔心過度的信用卡消費。持有該卡，客戶可在任何接受Mastercard商戶消費及享受簽帳優惠，亦可在全港的JETCO(銀通)自動櫃員機、以及接受Mastercard的CIRRUS 櫃員機提取現金。持卡人的戶口號碼和CVV安全碼不會印在卡上，只會穩妥地儲存在WeLab Bank的手機app內。若客戶遺失Debit Card，可在手機app上按「遺失卡」立即暫停所有交易。

與其他虛擬銀行一樣，WeLab Bank提供線上開戶，據其網站稱，該行的紀錄是最快2分38秒完成開戶。

目前共有8間銀行持有虛擬銀行牌照，已正式推出服務的有內地眾安在線（6060）旗下的的眾安銀行。8家虛擬銀行同樣是香港存款保障計劃的成員，最高保障額為50萬元。