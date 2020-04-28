睿見教育（6068）首席運營官李久常今早在線上業績發佈會上表示，集團已經在大灣區9個城市中其中6個設校，未來於區內在談的新項目仍多，包括在東莞及其他城市，同時會在國內、外合作創辦高等教育，重點是在華南及大灣區開設首間大學，料在3至5年內落實建校。

在新冠肺炎疫情爆發期間，李久常及管理層指出，因為學費是提前收取，因此影響收入不大，退費水平要視乎政府批文而定。至於在建校工程則已經全面復工。開發線上教學方面，則屬日常支出，與平常集團應付的營運費用差不多，另目前是以免費系統形式提供教學，因此不會額外增加收入。招生方面只是因應疫情順延2至3個月左右，影響不大。

在新建校發展方面，李久常稱，一般會分期開發，需時6年滿員，以一個可容納一萬個學生的校園為例，通常首年收生1500至3000人，一般收生至70%至80%便開始擴建。至於在派息方面，會視未來盈利水平按比例派發。

記者：陳偉燊

其他報道

【減派息】監管建議保留資金支持港經濟活動 恒生減中期息21%

【季度業績】匯控首季列賬基準除稅前利潤跌48%

【有片：財經BB班】紐油何以一夜崩盤？「負油價」係進場時機定中伏危機？

【拆息回落】1個月Hibor大跌兼連跌5日 見逾1個月低

【新冠肺炎】內地3月網購用戶7.1億名 網絡消費擴大內需