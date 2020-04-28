恒指升186點，收報24466點，成交金額438億元。道指及標普500指數升逾1%，大型科技股高位則見明顯阻力，市場再次轉炒復蘇，銀行股、細價股(羅素2000)升幅顯著。港股也有類似情況，匯控（0005）升幅跑贏騰訊（0700），阿里（9988）股價就更是弱勢，反而拼多多不斷新高，京東今年股價也表現出色。

繼科創板後，創業板也將推行註冊制，中資券商股向好，中信證券（6030）升3.6%。由於A股大量股份，尤其是創業板的估值是天文數字，若註冊制下大量新股上市，對於高估值股份會有不少衝擊，故今初段出現一輪拋售，唯獨A50指數跌幅不大，茅台更創新高。但出奇地各大指數很快便倒升，筆者覺得A股是次調整可能已差不多，2800點有很強支持，A50或滬深300ETF都可以考慮。

市場轉炒復蘇，現時市場比較落後、又開始有些回升的是內險股。內地保險股眾多利淡集於一身，如近年保費收入本就偏弱，一場疫症更是雪上加霜；國債利率、銀行存款利率下滑，不利投資收入。今年首季業績也一般，平保（2318）首季淨利潤260.63億元（人民幣，下同），按年跌42.7%；壽險及健康新業務價值164.53億元，按年跌24%；中國人壽（2628）首季賺170.9億元，按年跌34.4%；新業務價值增8.3%，但邊際利潤收窄，反映產品組合多以儲蓄產品為主。

但業績一般股價卻不受影響，反映隨大市反覆偏好。內險股今次下跌周期可能已見了底，現在似是很初期的回升周期，短線動力未必很強，但中長期潛在回升空間卻很大。平保績後會見分析員，亦表示下半年會開始復蘇。可於20天線附近吸納。

張兆聰

明報首席評論員