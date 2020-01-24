【港股午市】恒指半日升186點 匯控升1.77% 恒生升1.04%
文章日期：2020年4月28日 12:39
港股半日升186點或0.77%，報24466點，成交金額438億元；國指升76點或0.77%，報9952點。
下周一起大部分公務員復工，憧憬本地疫情受控好轉，九龍倉置業（1997）升2.58%，收報31.8元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌1.21%，收報89.5元，是跌幅最大的藍籌。潤地（1109）跌1.11%，收報31.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。
匯控（0005）業績前升1.77%，收報40.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；恒生（0011）減派息，半日升1.04%，收報135.4元。
新世界發展（0017）合股，半日無升跌，收報9.02元。其他地產股方面，恒地（0012）跌0.63%，收報31.4元；新地（0016）升0.38%，收報105.6元；長實集團（1113）升0.52%，收報48.35元；信置（0083）跌0.36%，收報10.92元。
多隻內銀股公布業績，工行（1398）升1.16%，收報5.24元；建行（0939）升1.3%，收報6.25元；交行（3328）升2.05%，收報4.97元；中行（3988）升1.37%，收報2.95元。
手機設備股方面，瑞聲（2018）升1.08%，收報37.
石油股方面，中海油（0883）跌0.12%，收報8.52元；
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