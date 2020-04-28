匯控（0005）公布，截至3月底止，首季列賬基準除稅前利潤32.29億元(美元．下同)，按年下跌48.03%；母公司普通股股東應佔利潤25.08億元，按年跌48.92%。每股基本盈利0.09元。

公司表示，列賬基準收入下跌5.14%至136.86億元。原因是制訂壽險產品業務受到不利市場影響，以及環球銀行及資本市場業務的估值調整錄得不利變動，抵銷了收入的穩健表現（其中亞洲、環球資本市場業務、零售銀行業務和環球私人銀行業務的表現尤為硬朗）。

公司稱，第一季業績受預期信貸損失及其他信貸減值準備增加和收入減少影響，首季列賬基準除稅前利潤下跌48%，跌幅主要反映新型冠狀病毒疫情爆發對全球的影響，以及油價下跌所帶來的衝擊。

期內，淨利息收益率為1.54%，較2019年第四季下跌2個基點，較2019年第一季下跌5個基點。隨著2020年第一季市場利率下降的影響全面浮現，預料未來數季的淨利息收益率會出現重大下行壓力。

首季列賬基準預期信貸損失達到30億元，增加24億元，原因來自新型冠狀病毒疫情及油價下跌對前瞻性經濟前景所造成的衝擊，以及新加坡一項與企業貸款風險相關的重大準備。預期信貸損失準備約111億元，較去年底增加20.65%。

普通股權一級資本比率達到14.6%，較去2019年第四季收窄0.1個百分點，當中已計及取消2019年第四次股息的影響。

匯控展望，集團已暫緩部分轉型計劃，包括在削減成本和風險加權資產方面的若干項目，預料2020年的重組開支將較其於2019年業績報告的估計為低。預期2020年的風險加權資產會錄得中至高單位數增長，當中已計及信貸評級出現不利變動對我們普通股權一級比率的影響。

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