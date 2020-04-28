【減派息】監管建議保留資金支持港經濟活動 恒生減中期息21%
文章日期：2020年4月28日 12:23
恒生銀行（0011）公佈，截至2020財年第一次中期息每股1.1元，並將於6月4日派發，較2019年財年的第一次中期息1.4元減少21.43%。恒生指出，儘管本地監管機構沒有像海外監管機構㇐樣劃㇐要求該行暫停派息，但考慮到種種不明朗因素，監管機構建議銀行應保留資金儲備以應對將來潛在的挑戰，以及用以支持香港經濟活動。
集團指，派息政策乃綜合考慮盈利、監管規定、發展機遇及經濟前景等因素決定。恒生指，新冠肺炎對環球經濟帶來史無前例的不明確因素及挑戰。儘管本地監管機構沒有像海外監管機構㇐樣劃㇐要求該行暫停派息，但考慮到種種不明朗因素，監管機構建議銀行應保留資金儲備以應對將來潛在的挑戰，以及用以支持香港經濟活動。為平衡社會各持份者的利益，本行以採取審慎方式管理業務，包括股息派發。
恒生指，集團財務狀況維持穩健，並擁有強大的資金基礎。董事會將繼續審視餘下㇐年的股息派發。
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