金管局今早再度入市沽港元，金額達106.72億港元，是今輪沽港元行動之中最多，銀行體系結餘亦將增至847億港元，推動港元1個月拆息大跌。

1個月HIBOR跌22.71點子至1.23179%，跌幅計達15.57%，是2019年8月7日後最大跌幅，同時亦是今年3月13日後最低，當日報1.14089%。

港元現報7.7507元貶值5點子，曾貶值最多9點子，報7.7511元，亦曾升值最多1點子，報7.7501元。

其他拆息方面，港元隔夜HIBOR跌9.95點子至0.74595%；1星期HIBOR跌12.29點子至1.08964%；2星期HIBOR跌17.06點子至1.14036%。

港元3個月期HIBOR跌5.84點子至1.69518%；6個月期HIBOR跌3.3點子至1.86554%；12個月期HIBOR跌1.14點子至1.92321%。

其他報道

【新冠肺炎】內地3月網購用戶7.1億名 網絡消費擴大內需

【A股午市】三大指數半日高收 滬指2800點失而復得

【3萬粉絲】蘋果新增3萬訂戶 將推「贈閱券」 壹傳媒升逾2%

【新冠肺炎】蘋果擬下月重開美國部分地區店舖

【瑞幸造假】中證監：願與境外監管機構合作打擊跨境違法行為

【派定心丸】特朗普：重建經濟不會太久 聰明的人現在正在投資股市

【股份異動】閱文高層換血 股價曾颷逾一成

【止跌回升】國泰：續削客運網絡運力至3% 6月底將增至約5%

【港股開市】恒指高開120點 思捷升13% 新世界跌0.4%

【A股開市】三大指數高開 滬指漲0.16%

【開市焦點】港股ADR升207點 藍籌業績 北水暫停 留意新世界

【再度入市】金管局今早沽106億港元 今輪最多

【歐美戰報】各國公布經濟解封計劃 道指升358點