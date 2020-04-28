【拆息回落】1個月Hibor大跌兼連跌5日 見逾1個月低
文章日期：2020年4月28日 11:57
金管局今早再度入市沽港元，金額達106.72億港元，是今輪沽港元行動之中最多，銀行體系結餘亦將增至847億港元，推動港元1個月拆息大跌。
1個月HIBOR跌22.71點子至1.23179%，跌幅計達15.57%，是2019年8月7日後最大跌幅，同時亦是今年3月13日後最低，當日報1.14089%。
港元現報7.7507元貶值5點子，曾貶值最多9點子，報7.7511元，亦曾升值最多1點子，報7.7501元。
其他拆息方面，港元隔夜HIBOR跌9.95點子至0.74595%；1星期HIBOR跌12.29點子至1.08964%；2星期HIBOR跌17.06點子至1.14036%。
港元3個月期HIBOR跌5.84點子至1.69518%；6個月期HIBOR跌3.3點子至1.86554%；12個月期HIBOR跌1.14點子至1.92321%。
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