中國互聯網絡信息中心(CNNIC)公布最新《中國互聯網絡發展狀況統計報告》稱，中國數字經濟增長強勁，網絡消費市場擴大內需。截至今年3月，國內網絡購物用戶規模達7.1億名，較2018年底增長1億名；手機網絡購物用戶規模達7.07億名，較2018年底增長1.16億名。

截至3月，中國網民規模達9.04億名，較2018年底增長7508萬名；互聯網普及率達64.5%，較2018年底提升4.9個百分點。

去年全國網上零售額達10.63萬億元(人民幣．下同)，按年增長16.5%，連續七年成為全球最大的數字消費市場。其中，實物商品網上零售額達8.52萬億元，增長19.5%，佔社會消費品零售總額的比重為20.7%。

報告指，截至3月，中國網上外賣用戶規模達3.98億名。受新冠肺炎疫情影響，在線教育用戶規模快速增長至4.23億名，較2018年底增長2.22億名。在線旅行預訂行業受到較大衝擊，有關規模達3.7億名，較2018年底減少3705萬名，短期用戶規模大幅下降，不過料中長期隨着疫情形勢好轉有望進入反彈期。

報告稱，以社交、直播電商為代表的新電商模式創新發展，釋放潛在內需消費。全年社交電商交易額按年增長超過60%，遠高於全國網絡零售整體增速。

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