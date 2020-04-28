中證監昨晚就瑞幸咖啡財務造假事件回應稱，已就跨境監管合作事宜與美國證監會溝通，美國證監會作出積極回應；願與包括美國在內的境外證券監管機構加強合作，共同打擊跨境違法違規行為，依法保護各國投資者合法權益。

證監會表示，當局一向對跨境監管合作持積極態度，支持境外證券監管機構查處其轄區內上市公司財務造假行為。

同時，在國際證監會組織（IOSCO）多邊備忘錄等合作框架下，中證監已向多家境外監管機構提供23間境外上市公司相關審計工作文件，其中，向美國證監會和美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)提供工作底稿的公司共計14間。

對於美國PCAOB要求入境檢查在PCAOB註冊的中國會計師事務所，雙方合作從未停止，一直在尋找一個各方都能接受的檢查方案。

在美國納斯達克上市的瑞幸咖啡，早前稱內部調查顯示，其首席運營官劉劍和其他員工有偽造交易的行為。瑞幸稱調查發現，去年第二季度至第四季度的虛報銷售額22億元人民幣。公司昨晚在其官方微博表示，目前正在積極配合市場監管部門對公司經營情況相關工作的了解，公司及全國門店運營正常。

中證監此前表示高度關注瑞幸財務造假事件，並對該公司財務造假行為表示強烈的譴責，稱將按照國際證券監管合作的有關安排，依法對相關情況進行核查，堅決打擊證券欺詐行為。

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