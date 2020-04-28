國泰（0293）表示，鑑於新型冠狀病毒疫情持續蔓延，以及多國政府實施旅遊限制，旅遊需求嚴重下滑，國泰航空及國泰港龍航空計劃於5月及6月營運極少數的基本客運航班。集團將繼續削減客運網絡運力至3%；並擬於6月21至30日營運更多日和更多客運航班，這將增加6月的客運網絡運力至約5%。

集團稱，在5月份視乎各政府旅遊的限制，國泰航空將營運每周兩班航班前往倫敦希斯路、洛杉磯、溫哥華、悉尼及新德里；另外亦會營運每周三班航班前往東京成田、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達、胡志明市及新加坡。國泰港龍航空將營運每周三班航班前往北京、上海浦東及吉隆坡。

集團又稱，6月首三個星期繼續維持上述極少數的基本客運航班，並擬於6月21至30日營運更多日、營運更多客運航班，這將會增加6月的客運網絡運力至約5%。

由6月21至30日，國泰航空或將營運每周五班航班前往倫敦希斯路、洛杉磯、溫哥華及悉尼；每周三班航班前往阿姆斯特丹、法蘭克福、三藩市、墨爾本、孟買及新德里；及每日一班航班前往東京成田、大阪、首爾、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達、胡志明市及新加坡。國泰港龍航空將每日營運一班航班前往北京、上海浦東及吉隆坡。

國泰現報8.95元，升0.9%。

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