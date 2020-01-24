今日暫停北水南下，港股今早隨外圍高開120點或0.5%，報24401點，成交金額19億元；國指今早高開31點或0.33%，報9907點。

創科實業（0669）升3.36%，報59.95元，是升幅最大的藍籌，港鐵（0066）跌0.72%，報41.5元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）績前升1.52%，報40.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；建行（0939）績前跌0.32%，報6.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

新世界發展（0017）昨日宣布股份合併，每4股合併為1股，每手買賣單位維持1000股，意味小股東持有手數不是4或4的倍數，手上便會出現碎股。按昨日新世界收市價9.02元計，合股後將倍大至逾36元，入場費則增至約3.6萬元。集團解釋，此舉是為了提高對機構及專業投資者的吸引力，並且表示集團財務穩健，因此無意向市場集資。新世界開市跌0.44%，報8.98元。其他地產股方面，長實集團（1113）跌0.21%，報48元；恒地（0012）跌0.32%，報31.5元；新地（0016）升0.76%，報106元；信置（0083）升1.64%，報11.14元。

多間藍籌今日公布業績，績前表現如下恒生銀行（0011）升0.52%，報134.7元、工行（1398）升0.39%，報5.2元。

《華爾街日報》引述知情人士稱，由於疫情削弱全球消費需求，並妨礙亞洲地區的製造活動，蘋果將原定今秋推出的旗艦iPhone量產時間推遲約一個月，但蘋果仍在爭取今年稍後發布4款新iPhone。蘋果手機設備供應商瑞聲（2018）升0.54%，報37.2元。

思捷環球（0330）昨日趁發布第三季季績時，披露決定關閉中國大陸以外在亞洲的所有56間零售店舖。業績方面，第三季整體收入跌22.2%。開市報0.85元，升13.3%。

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