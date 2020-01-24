美股三大指數向上，港股ADR亦升207點或0.85%，報24488點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.5%，折合報387.11元；匯控（0005）升1.22%，折合報39.42元；建行（0939）升0.69%，折合報6.26元。

今日焦點股份可留意：

新世界發展（0017）昨日宣布股份合併，每4股合併為1股，每手買賣單位維持1000股，意味小股東持有手數不是4或4的倍數，手上便會出現碎股。按昨日新世界收市價9.02元計，合股後將倍大至逾36元，入場費則增至約3.6萬元。集團解釋，此舉是為了提高對機構及專業投資者的吸引力，並且表示集團財務穩健，因此無意向市場集資。

多間藍籌今日公布業績，包括建設銀行（0939）、恒生銀行（0011）、匯控（005）、工行（1398）。

今日北水南下休市。

《華爾街日報》引述知情人士稱，由於疫情削弱全球消費需求，並妨礙亞洲地區的製造活動，蘋果將原定今秋推出的旗艦iPhone量產時間推遲約一個月，但蘋果仍在爭取今年稍後發布4款新iPhone。

思捷環球（0330）昨日趁發布第三季季績時，披露決定關閉中國大陸以外在亞洲的所有56間零售店舖。業績方面，第三季整體收入跌22.2%。

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