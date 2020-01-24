歐洲各國公布經濟解封計劃，加上美國疫情最嚴重的紐約州亦制定重啟計劃，市場憧憬經濟將復蘇之下，歐美股市向上，標普500指數升至3月10日以來收市新高，美股道指高開90點後，最多曾升432點。油價方面，最大的石油ETF美國石油基金意外出售持有的全部6月WTI合約，導致6月合約價格暴跌逾25%。

道瓊斯工業平均指數收漲358點，升幅1.51%，報24133點。標普500指數收漲41點，升幅1.48%，報2878點。納斯達克綜合指數收漲95點，或1.11%，報8730點。

3M升4.52%，報153.65美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻45點，而P&G跌1.1%，報117.45元，拖低道指9點。

科技股方面，蘋果收市報283.17元，升0.07%，谷歌母公司Alphabet收市報1270.86元，跌0.44%，亞馬遜收市報2376元，跌1.41%，Facebook收市報187.5元，跌1.35%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.78%，報335點。德國DAX指數收漲3.14%，報10659點；法國CAC 40指數漲2.55%，報4505點；英國富時100指數收漲1.65%，報5846點。