【供樓注意】傳匯豐及恒生削樓按現金回贈 業界：控制資金成本
文章日期：2020年4月27日 20:28
疫情影響下銀行流動性趨緊，繼渣打樓按回贈下調至1%後，據市場消息指，匯豐及恒生（0011）擬削減樓按現金回贈優惠，其中轉按或加按方面，貸款1000萬元以下的回贈將由原本1%，劃一下調至0.5%；新造按揭方面，貸款300萬元以下的細額新按回贈，亦會縮減至0.5%。
據悉，部分本地銀行於去年尾亦曾削減轉按及加按回贈優惠，直至今年首季才輕微調整至1%，與市場同步看齊，因此是次調整只是恢復原先水平，而渣打現金回贈早前亦由原先的1.5%，下調至最高1%。
匯豐發言人回覆本報查詢，稱該行將不時按市場情況，定期檢討按揭產品及優惠，包括現金回贈水平，並會繼續提供多元化按揭產品及優惠，以滿足客戶的財務需要。恒生亦回應，該行的按揭息率及現金回贈水平，會視乎市場情況、客戶還款能力及貸款金額等因素而定，並會因應市場情況定期檢討及調整。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，本地經濟環境轉差，失業率上升趨勢持續，環球疫情仍有不確定性，令銀行樓按業務取態審慎，認為市場傳有大型銀行進一步將細額按揭及轉按之現金回贈縮減，反映有關銀行現階段對於控制資金成本重要性放前。她又指，不排除有中小型銀行會跟減，因目前港元貸存比率甚高，銀行樓按資金未必太鬆動，或會影響其積極性。
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，中小型銀行實行「在家辦公」措施後，樓按審批流程有所減慢，加上人手相對有限，或導致部分申請流向大行，雖然現時拆息有所下降，但市場仍存有較大波動性，例如國際油價大跌等，以致市場風險溢價上升，亦變相會令銀行收緊相關措施。
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