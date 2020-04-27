服裝股思捷（0330）第三季的收入按本地貨幣計算按年減少22.2%。集團表明，將繼續精簡其業務營運，藉以將成本及開支減至最少，除了終止中國業務外，還決定關閉中國大陸以外在亞洲的所有 56 間零售店舖，尤其是新加坡、馬來西亞、台灣、香港及澳門，此乃其重組舉措的一部分，以集中資源並重新調整營運以便有效地及高效率地應對全球性大流行病帶來的挑戰。

集團指，在首三季該56間店舖為收入帶來約2.67億元，佔同期總收入少於 4%。店舖關閉建議預期將於本財政年度末前完成。店舖關閉建議完成後，集團將繼續中國的合資公司業務以及亞洲的批發業務和許可權業務，並專注於歐洲的核心市場。而初步評估店舖關閉建議將產生店舖關閉、資產和存貨減值及員工遣散費的一次性特殊成本，介乎於1.5億元至2億港元範圍內。該一次性成本將對截至六月底的財年業績產生負面影響。

集團指，正在與其所有市場的業主進行談判藉以尋求豁免租金、降低租金及更好的條款，並將關閉該等租賃條款無法帶來可行的業務表現的店舖。同時，管理層自願減薪亦有助減輕對財務表現造成的負面影響，特别是執行主席及行政總裁於重組期間停止收取彼等的薪酬。行政管理層已接受各自減薪 35%，而高級副總裁及副總裁已接受各自減薪25%，以及包括獨董在內的非執行董事已接受各自減董事袍金 20%。

集團指出，多地政府已再次發佈有關緩慢地重啟經濟的公告，公司亦已重開德國、瑞典及荷蘭的選定店舖。惟集團無法預測業務何時會恢復正常，亦無法量化全球性大流行病對全年業績的實際影響。

至於今年三月，有關六間德國附屬公司已申請啟動財產保護訴訟程序，管理層正在制定一項重組計劃，而該計劃將於今年六月底提交最近成立的債權人委員會以作批准。

業績方面，集團披露按本地貨幣計算，第三季整體收入跌22.2%，按分銷渠道而言，不包括電子商店的零售、批發及電子商店的收入按本地貨幣計算分別按年減少 39.8%、20.1%及2.6%。集團指受到新冠疫情影響，令其許多直接管理零售店舖、特許經營及批發合作夥伴的銷售點暫時關閉，對其所有分銷渠道的消費者情緒、流量及銷售表現產生了重大負面影響。

按本地貨幣計的截至三月底第三季，思捷的亞洲收入整體大跌51.6%，當中第三季零售收入跌60.7%、批發跌54.8%﹔核心的歐洲業務第三季收入整體跌19.2%，零售收入跌34.1%、批發亦跌19.4%。

按本地貨幣計，集團首九個月的收入按年跌15.1%，當中來自零售收入按年跌24.8%，批發跌10%、電子商店跌7.6%、批授經營權及其他跌5.8%。集團核心的歐洲業務收入亦按年減少11.9%，當中按本地貨幣計的零售收入按年減少18.7%，批發亦跌9.1%﹔亞洲方面的收入減少43.5%，當中按本地貨幣計的零售收入按年減少48.1%，批發亦跌45.1%。

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