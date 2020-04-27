匯豐銀行亞太區顧問梁兆基將於本月底離職，市傳將加入香港總商會。匯豐發言人已證實梁兆基即將離任，接受其他挑戰。匯豐表示，過去26年梁兆基對該行貢獻良多，並致力推動銀行業發展，給予不少寶貴意見。祝願他一切順利。

市傳為匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝發出的內部公告，表示梁兆基將並於4月30日離開，同時辭任該行香港執行委員會及其他管理委員會的職位。王冬勝表示，感謝梁兆基在過去26年中，為匯豐和香港金融業做出的寶貴貢獻，讚揚其在匯豐銀行擁有悠久而傑出的職業生涯。

梁兆基在1994年加入匯豐擔任高級經濟師後，1996年被任命為經濟研究部主管，並於2000年任命為大中華區首席經濟師。在過去15年中，梁兆基為董事會提供意見，同時管理亞太區首席執行官辦公室。

梁兆基同時還出任不同公職，包括在香港總商會、香港銀行公會、金融發展局和大珠三角商業委員會擔任重要職務。

記者：歐陽偉昉

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