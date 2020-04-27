聯交所今日公布，對冠軍科技（0092）及看通集團（1059）前執行董事簡文樂進行譴責，事緣該名人士在擔任執董期間，監察公司投資失當。冠軍於2015年投資文化產品田黃石時，未有進行專業估值，便聲稱石頭價值逾80億元。而再早些年冠軍曾在簡文樂胞兄弟簡堅良負責下，投資4間私人公司，二人離職後該部分公司卻無法聯絡。兩項投資最後導致公司錄得逾89億元的減值虧損。

冠軍及看通均在2015年至2016年進行對田黃石的投資，兩公司購買約370件石頭，並稱價值為85.4億元，但從未對石頭進行過專業估值。其後核數師於編撰年報時，要求聘請專家進行評估及鑒證，最終決定對2017年度的業績發出不發表核審意見聲明，而此項投資則使得公司於2017年及2018年分別錄得42.8億元及42.2億元減值虧損。

此外，再早些時冠軍於2000年至2003年間，於簡文樂胞弟、前執董簡堅良負責下投資4間私人公司，並列為可供出售投資。但於二人離職後，冠軍嘗試聯絡該部分公司，卻無一能取得聯絡。至2014年，至少其中兩家所投資公司已被解散或除名。因此事件，冠軍於2017年可供出售投資錄得4.18億元減值虧損。

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