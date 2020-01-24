交銀國際發表研究報告指，新冠肺炎對全球客運需求衝擊是史上最大，並估計本港航空公司的今年內的收入將減少超過652億元，目前預料本地的航空需求將在第三季開始恢復，但是基於疫情方向仍然未明朗，如果疫情持續至今年第二、三季且未有減輕跡象，最差的情況下，或可能要等到明年第一季才會反彈。

就國泰航空（0293）的情況而言，該行估計，集團年內的收入乘客千米數（RPK）錄得21.1%至56.6%跌幅；收入則按年下挫26.9%至39.1%，取決於疫情能否在今年第三季或之前完結。另外，受累於國際油價暴跌，交銀國際預計，國泰今年上半年燃油對沖損失約7.5億元。該行相信，除非全球確診病例有所回落，否則國泰股價難有明顯反彈，維持「中性」評級，不過下調目標價至10.27元。

該行續指，長遠來看，疫情後航空市場將重新洗牌，為具有優勢的航空公司帶來十年一遇的機會，因為疫情後較小規模的航司必定會削減產能，或是耗盡資金而退出市場，因此在競爭減弱的情況下，本地主要航司將獲得寶貴機會，鞏固在現有和新市場領先地位。

記者：葉子晴

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