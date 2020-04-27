裕利安宜經濟研究發表報告稱，受新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，下調今年中國經濟增長預測，由4％調低到1.8％。該行解釋，中國或爆發第二波疫情的潛在風險，導致經濟活動和內需恢復延遲，中國貿易夥伴的封城措施也帶來外部需求壓力。而且，高頻數據顯示目前內地產能仍較正常水平低15％至20％，反映復工速度較預期慢，估計直至6月經濟活動才完全恢復。

不過，報告相信中央政策會為經濟帶來支持，料今年財政政策規模會達到GDP的6.5％，主要是公共事業投資和減稅減費，經濟下半年或見較明顯復甦。報告又相信內地信貸環境會進一步放寬，料人行會再釋放相當於GDP 1%的流動性，貸款市場報價利率（LPR）會再下調20點子。

該行又料，今年全球經濟會倒退3.3％，經濟損失金額為2008年金融海嘯時一倍，達到9萬億美元，貿易損失達3.5萬億美元，而破產公司數量會大增兩成。

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