金管局副總裁李達志撰文表示，疫情打擊及石油價格戰爆發，市場氣氛急劇轉壞，指「環球股市大幅度急跌下，在今年第一季亦難以避免錄得虧損」，但強調長期投資者不應以單一季度的數字，來衡量外匯基金的投資表現，並指當前任務是減少市場波動對外匯基金的負面影響、確保外匯基金能在非常時期發揮應有的穩定作用、爭取為外匯基金長遠增值。

他表示，雖然各國政府推出一連串的貨幣政策和財政措施，但預計疫情仍將對全球經濟造成重大打擊，指國際貨幣基金組織（IMF）剛將今年全球經濟增長預期，大幅下調至收縮3%，是自90年前全球經濟大蕭條以來最壞的情況，坦言今年「黑天鵝來了」，指若從外匯基金的投資管理角度而言，未來基金的投資表現將受兩大方面影響，包括貨幣與財政措施，及美國量化寬鬆。

他解釋，貨幣和財政措施對根本地解決是次危機的作用有限，全球經濟何時能復蘇是未知之數，預料環球經濟會繼續疲弱，企業會面對重重困難，或將引起金融市場震盪；其二美國量化寬鬆重臨，將削弱外匯基金債券投資分散風險的作用，指美國國債收益率已跌至與10年前，美國實行超寬鬆貨幣政策時相若或更低水平，價格上升空間有限，加上低息環境下未來的利息收入亦不容樂觀，影響外匯基金的抗跌能力。

有見及此，他表示，當局將集中在防禦性及流動性兩方面管理外匯基金的投資，指過去幾年已通過調整資產配置，如減少非美元的貨幣配置，盡量減低金融市場波動，對外匯基金的負面影響；其次通過加大「長期增長組合」下的另類投資如基建投資，進一步減低外匯基金內不同投資的回報相連性，更有效地達到分散風險的效果；同時會提高資產組合的流動性，確保外匯基金能在短時間內將資產變現，提供資金維持香港的貨幣金融穩定，並配合疫情需要。

記者：溫藹紅

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