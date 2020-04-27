政府統計處今日公布3月外貿數據，3月份出口跌5.8%，較市場預計跌10%為佳，2月為升4.3%；進口則跌11.1%，連續16個月負增長。累計首季本港出口跌9.7%，進口跌10%。

從地區看，3月出口至部分亞洲主要目的地貨值錄得升幅，尤其是中國升8.4%、越南升1.2%和台灣升0.9%；出口印度跌17.2%；泰國和新加坡分別跌15.6%及14.5%。其他國家方面，英國大跌34.2%、德國跌33.1%，美國亦有29.3%跌幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值亦錄跌幅，尤其是美國跌29.5%、馬來西亞跌19.6%、內地亦跌14.1%。不過來自越南、新加坡和台灣的進口錄得升幅，分別升24%、9.8%及9.7%。

首季看，出口美國跌27.4%，出口內地則微跌1.8%；來自美國的進口跌19%，而來自中國的進口亦跌16.9%。

商品方面，3月跌最多是非金屬礦物製品，按年跌62.2%；通訊、錄音及音響設備和儀器跌19.4%，主要包括珠寶、金飾及銀器的雜項製品也跌20.8%。這三種出口商品首季亦錄得跌幅，分別累跌37.2%、19.7%及20.4%。

政府發言人表示，出口在3月份仍然疲弱，但輸往內地的出口隨著當地經濟活動逐步恢復而反彈，但輸往許多其他主要市場的出口則進一步急挫。展望未來，由於疫情自3月以來在全球蔓延，並令全球經濟活動出現嚴重收縮，香港的商品出口短期內仍將顯著受壓。

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