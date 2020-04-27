泰禾人壽行政總裁余健南表示，雖然面對疫情，但公司在銀保方面亦錄得按年化保費（APE）計算的16%增長，而保險從業員會由現時130人升至400人，相信3年內會達到。

泰禾人壽總經理/營銷及營運管理黃宛詩表示，未來會加強網上系統的投資，投資金額會達到千萬元。泰禾集團被評級機構穆迪下調評級至「Caa1」，泰禾人壽作其相關公司會否受到拖累？余健南在電話會議中強調，泰禾人壽財務和營運獨立，並不會受到集團及其他子公司出現財政問題所影響。同時，公司償付能力充足率及流動資金均達到監管要求，公司運作如常及財務情況穩健。

在新冠肺炎下，各國央行下調利率，對於會否影響產品回報，因為泰禾人壽未來會主力推出短期儲蓄計劃等產品，余健南表示未來推出產品息率會具競爭性，並由專業投資團隊負責。現時公司資產配置中，80%是投資在債券及現金，另有股票及另類投資，其中另類投資比重佔10%以下，應付現時波動中市況下的投資策略。

記者：龍彩霞

其他報道

【港股收市】恒指升448點 重上10天線 假期前成交871億元

【多元發展】李偉農：澳門擬爭取發展債市、會展及中醫藥產業

【謝絕廢膠】維港投資領投墨爾本初創Varden 研可分解包裝物料

【樂觀審慎】DHL：港空運貿易領先指數跌至最低 錄23.7點

【需求殷切】渣打再推劏房戶交租資助 放寬申請要求名額增至4000個

【長臂管轄】傳中證監進駐調查瑞幸 首次行使長臂管轄權

【新冠肺炎】信諾送一萬個免費新冠肺炎入息現金保障名額

【積金數據】駿隆：4月強積金回報反彈2.3% 年初至今人均蝕2.1萬元

【集中監控】人行研推數碼貨幣 方便追蹤資金流向 深圳等地成試點

【好息之徒】花旗推吸新資金優惠 人民幣定存可享4厘

【夫妻的世界】阿里蔣凡疑鬧婚外情 內媒：遭取消合伙人資格