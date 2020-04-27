俄鋁（0486）今日公布，今年首季鋁銷量按季減少17.4%至91.4萬噸，主因去年第四季度的銷量高導致高基數，與去年同期相比的話，鋁銷量增加2%。附加值產品銷量則按季減少42.1萬噸，跌4.7%，產品銷售組合中的附加值產品份額較去年底增6個百分點至46%，已趨近2017年美國財政部實施制裁前的47%。

首季銷售區域分布則基本沒有變化，歐洲市場佔有率55%，仍為最高；俄羅斯與CIS地區銷售份額略下降至22%，亞洲地區銷售份額增長至15%。

另外，首季平均鋁價格按季下跌0.5%至每噸1864 美元，按年跌幅為4.4%。倫敦金屬交易所報價按季跌1.3%至每噸1708美元，按年則跌7.6%。實現溢價每噸156美元，按季升9.1%。

期內鋁產量94萬噸，按季跌0.9%，按年升1.3%；鋁箔及包裝產品生產2.5萬噸，按季升1.4%，按年升5.5%；氧化鋁生產201.3萬噸，按季跌1.8%而按年升4.2%；鋁土礦生產357.7萬噸，按季及按年分別跌11.2%和6.6%； 霞石生產108.3萬噸，按季及按年升0.8%與7.3%。

公司指，新冠肺炎徹底改變了今年的市場前景。疫情在歐洲、北美、印度和俄羅斯迅速蔓延，嚴重影響所有受疫情影響地區的經營情況。今年首季全球原鋁需求下降6.4%。鋁終端用戶行業中，運輸業影響最為嚴重，中國、歐 洲、美國等地的主要汽車生產商普遍停產，幸而包裝行業呈現增長趨勢，因鋁罐代替塑料瓶行動的持續進行和為滿足處於隔離期的消費者，以及應對新冠病毒醫療用品所產生的額外需求。

俄鋁表示，首季全球原鋁供應市場出現170萬噸原鋁過剩，鋁價及溢價繼續承受壓力，全球鋁市場面對供大於求的負面影響，預計全面恢復經濟可能需要幾個月的時間；但作為行業中擁有最低每噸生產成本的公司之一，公司相信可順利應對市場。此外能夠在確保員工安全的前提下照常運營，因此不必暫停或停止生產。

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