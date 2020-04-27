生科新股排隊上市，繼康方生物（9926）後，兩未賺錢生物科技股（B股）沛嘉醫療、開拓藥業於今昨兩日先後通過聆訊。其中沛嘉醫療保薦人為摩根士丹利及華泰國際，公司主營醫療器械開發及生產，上市前投資者包括高瓴資本、禮來亞洲基金（LAV）、經緯創投、遠東宏信（3360）、國投創新、中國國企結構調整基金、天峰資本等。

沛嘉醫療旗下醫療器械主要分為針對心臟病手術的經導管主動脈瓣置換術（TAVR）產品，以及針對神經血管疾病的神經介入手術醫械兩類。現時TAVR產品有一項核心產品TaurusOne，正進行臨床試驗，預計2021年第一、二季度商業化。神經介入產品則有5款已經商業化，來自去年收購的子公司。公司去年全年收益錄得1870萬元人民幣（下同），全數來自子公司銷售神經介入產品，毛利錄得1201萬元，全年虧損5.31億元，按年擴大5.4倍。

開拓藥業保薦人為華泰國際。公司主要開發癌症藥及雄激素受體（AR）相關藥物，針對疾病包括前列腺癌、乳腺癌。公司核心產品普克魯胺針對症為前列腺癌，預計今年就可在中國提交新藥申請，在美國則預計今年內可完成II期臨床試驗。另一針對雄激素性脫髮的核心產品福瑞他恩則預計今年在中國完成II期臨床試驗。公司去年全年虧損2.33億元人民幣，按年擴大1.14倍。

開拓藥業上市前投資者包括聯想控股（3396）、弘暉資本、元生創投、元禾控股、上海自貿區基金、東方證券（3958）旗下投資公司等。

其他報道

【多元發展】李偉農：澳門擬爭取發展債市、會展及中醫藥產業

【謝絕廢膠】維港投資領投墨爾本初創Varden 研可分解包裝物料

【樂觀審慎】DHL：港空運貿易領先指數跌至最低 錄23.7點

【需求殷切】渣打再推劏房戶交租資助 放寬申請要求名額增至4000個

【長臂管轄】傳中證監進駐調查瑞幸 首次行使長臂管轄權

【新冠肺炎】信諾送一萬個免費新冠肺炎入息現金保障名額

【積金數據】駿隆：4月強積金回報反彈2.3% 年初至今人均蝕2.1萬元

【集中監控】人行研推數碼貨幣 方便追蹤資金流向 深圳等地成試點

【好息之徒】花旗推吸新資金優惠 人民幣定存可享4厘

【夫妻的世界】阿里蔣凡疑鬧婚外情 內媒：遭取消合伙人資格