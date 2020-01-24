假期前北水最後一日流入，恒指在外圍利好消息紛陳之下，高開199點，最多升487點見24318點，收市仍升448點或1.88%，報24280點，重上10天(24107點)及企穩於20天(23860點)之上。

北水即將暫停加上本周四、五港股休市，港股今日交投仍淡靜，成交金額只有871億元，較上日增加5.22%；國指升219點或2.27%，報9875點。

隨著本地再次錄得零感染數字，本地零售股反彈，九龍倉置業（1997）升5.26%，收報31元，是升幅最大的藍籌，希慎（0014）亦升3%，報25.75元；周大福（1929）收報6.38元，升1.43%；六福集團（0590）收報15.68元，升4.53%；東方表行集團（0398）收報1.68元，升5%。

其他本地地產股亦向上，恒地（0012）升1.77%，收報31.6元；新地（0016）升2.53%，收報105.2元；新世界發展（0017）升3.2%，收報9.02元；長實集團（1113）升2.45%，收報48.1元；信置（0083）升3.98%，收報10.96元。

明日公布業績的建行（0939）升2.66%，收報6.17元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻52點。其他於明日公布業績的股份方面，匯控（0005）升1.94%，收報39.5元；恒生（0011）升1.21%，收報134元；工行（1398）升2.37%，收報5.18元；建行（0939）升2.66%，收報6.17元；交行（3328）升3.84%，收報4.87元。

逆市下跌的僅2隻，瑞聲（2018）跌1.2%，收報37元，是跌幅最大的藍籌。石藥（1093）跌1.16%，收報15.38元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

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