澳門經濟財政司司長李偉農今日出席立法會，介紹今年經濟財政範疇的施政部署。他指出，今次受新冠肺炎疫情衝擊，清醒地看到澳門經濟結構較為單一，政府的思路是把過往以旅近業為龍頭的垂直多元，適度加入其他產業作橫向多元。當中，金融業、會展業及中醫藥業具條件作多元發展。

李偉農指出，金融業的目標是儘快形成活躍的二級債券市場；爭取開拓粵港澳大灣區的雙向理財業務；積極推動本地企業參與粵港澳大灣區和「一帶一路」建設的融資租賃項目。會展業目前佔本地生產總值不到1%，未來將加大力度推行「以會帶展，以展帶客」策略，擴大對周邊行業的拉動效應；加強與大灣區城市特別是橫琴的合作，實行一會展兩地模式；同時爭取更多國際知名展會落澳門，增強會展業的國際市場競爭力。中醫藥產業則會加快產業化發展，重點開拓海內外市場。

在賭牌方面，他指，政府將公開諮詢，集思廣益訂定新的博彩法。隨著幸運博彩經營承批合同於2022年6月到期，政府會把握時間研究和跟進賭牌重新競投的相關工作，對於非博彩元素、博企社會責任、博企支持中小微企等意見，政府會聆聽社會意見，適時推出公開諮詢文本。

因應疫情，澳門在提振經濟方面，首輪經援措施動用超額儲備389.5億元（澳門元、下同），主要用於刺激消費、加大投資和支援中小企解決資金短缺壓力；第2輪經援措施涉及6個專項援助計劃，共涉資136億元，惠及僱員等不同層面。政府預留32億元為下階段提振經濟階段，提供財政資源。第3階段將結合旅遊局轉至經濟財政範疇的契機，整合旅遊與休閒度假資源，在客源結構、消費特徵、留宿與不留宿等因素研究針對性措施。政府研究透過推動本地文創業界和旅遊業界合作，鼓勵旅客多住1晚，多玩1天。

記者：陳偉燊

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