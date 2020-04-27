墨爾本新創公司Varden公布，種子輪籌集220萬美元，獲得李嘉誠旗下風投基金維港投資（Horizons Ventures）領投，今次融資將用於建立生產設備，擴大開發產品規模，以及拓展全球市場。

維港投資負責該項目的鄭嘉泳指，塑料和鋁質包裝的濫用，對環境造成沉重負擔，小小的藥丸包裝，帶來400年難以分解的代價；Varden提供廉價、優質、可持續的取代方案。維港投資相信科技可帶來新的解決方法，故一直努力把環境科技引入香港和大灣區，並與深圳市政府研究如何推進和落實一系列未來科技項目，同時在香港積極理解政策可行性。

Varden是專門製造高質量、可生物降解的包裝物料，如商標註冊產品Paperseal。Varden指出，目前消費品包裝使用一次性塑料問題亦已引起各地政府及主要企業關注，歐盟並在2021年起禁用一次性塑膠製品，企業如Nestle、Walmart亦計劃於2025年使用100%可持續的包裝等，但更大問題是91%的塑料無法循環再用，而其天然分解時間長達400年。

為了應付這種巨變，Varden結合專有的生物化學和纖維熱成技術，以「生物模仿」過程改變消費品包裝的設計方式。Varden製造的百分百可堆肥材料，為咖啡膠囊和藥丸產品製造商，而公司旗艦產品Paperseal則為消費者提供熟悉的包裝及感覺，但卻不會像傳統塑料般，對環境構成負擔。

Varden亦正與全球知名咖啡品牌合作，生產及測試嶄新咖啡膠囊，這科技產品將以全球性規模大大減少塑膠廢料。

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