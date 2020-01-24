國際物流公司DHL公布，本港第二季整體空運指數按季下降5.5點至23.7點，是自2014年有記錄以來最低，不過集團指，儘管季內的銷售量及產品種類指數均有下跌趨勢，但空運用家預料，隨著內地逐步復工復產，緊急訂單數量會隨之迅速增加，並帶動緊急訂單指數略為上升。另外，不少受訪者表示，雖然新冠肺炎疫情對2月份的盈利有負面影響，然而在中美兩國簽署第一階段貿易協議後，中國進一步下調美國商品進口關稅，令部分受訪者對兩國的貿易關係更有信心，對行業前景亦是樂觀審慎。

根據DHL的調查，在各項空運商品當中，以食物及飲料的跌幅最多，按季跌9點至27點；期內電子產品及部件指數下跌6點至24點。不過，衣飾方面的跌幅最少，較上季微減1點至27點，若與去年第四季比，甚至錄得5點升幅。受累於新冠肺炎大流行，有六成的受訪空運用家認為，預期勞動節前的空運貿易需求將減少，而勞動節假期在以往一直是訂單高峰期；有六成八的受訪者稱，今年2月份因應疫情而導致營運虧損。

記者：葉子晴

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