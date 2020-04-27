渣打香港宣布，鑒於與香港社聯合作的劏房戶交租計劃需求殷切，公布後接獲過萬宗查詢及申請，2000個名額迅速額滿，該行決定推出第二期資助，同時放寬申請人家庭收入降幅的要求，並引入捐款配對，邀請銀行企業客戶參與捐助，令受惠家庭總數增至最少4000戶，每戶資助金額同為港幣5000元。

渣打表示，第二期資助放寬了申請人收入受疫情影響幅度的要求，指過去一季平均月入不多於在職家庭津貼計劃（全額津貼）住戶每月入息上限的低收入家庭，及其家庭平均收入在疫情下減少兩成或以上，亦符合資格，但其他申請條件維持不變。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，計劃反應殷切反映不少基層市民的生活正處於困境，該行希望透過銀行網絡，以配對形式邀請企業客戶共同捐助，指其企業客戶每捐出1元，渣打將捐出等額款項，上限為1000萬元，連同早前承諾捐出的1000萬元，合共最少4000個劏房戶可獲得資助。此外，該行指渣打亦會承擔計劃的所有行政費用。

記者：溫藹紅

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