曾被稱為「中國星巴克」的瑞幸咖啡自爆造假，股價狂插逾8成，拖累不少投資者損手爛腳，內地網媒《TechWeb》報道指，瑞幸咖啡被內地政府部門接管，造假庫源被挖走，全部數據上交，中證監目前已經派駐調查組進駐瑞幸咖啡多日，目前多位審計人員正在對瑞幸的財務狀況進行審計。報道引述消息人士指，中證監將首次行使長臂管轄權進行查處。

報道引述接近證監會的人士指，內地在今年3月起實施新修訂的證券法，賦予中證監「長臂管轄」權，在境外的證券發行和交易活動，擾亂境內市場秩序，損害境內投資者合法權依照本法有關規定處理並追究法律責任。其中「損害境內投資者合法權益」可以適用於瑞幸現在的情況。他提到，瑞幸IPO包括二次配售時有內地投資機構參與，此外亦有內地投資者買入瑞幸股票。

報道指，目前瑞幸APP和小程序上購買咖啡也都正常，配送速度也較快，各種優惠券也都能夠正常使用。而且，瑞幸咖啡還在不斷向用戶發放打折優惠券，瑞幸咖啡北京總部暫未有明顯異常，線下門店運營也都正常。

瑞幸咖啡發布聲明稱，目前公司正在積極配合市場監管部門對瑞幸咖啡經營情況相關工作的瞭解，公司及全國門店運營正常。

記者：李哲毅

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