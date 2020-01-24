駿隆集團發布最新強積金數據，由本月初至4月21日，駿隆強積金綜合指數上升2.3%，每人平均回報4,513元，月內三大主要成份指數全線上升，股票基金指數升幅最大，升3.5%，其中港股基金反彈2.7%；混合資產基金指數升2.3%；固定收益基金指數亦微升0.2%。

由年初至4月21日，駿隆強積金綜合指數則下跌9.6%，人均蝕21,295元，股票基金指數跌幅達13.8%，混合資產基金指數跌11.7%，而固定收益基金指數則微升0.3%，表現持平。期內，僅得強積金保守基金升0.4%，其餘均見紅；港股基金回報下跌13.1%，港股指數追蹤基金更跌15.5%；混合資產基金方面，股票比例為80至100%之基金回報大跌16.2%，股票比例為60至80%之基金亦跌12.2%；預設投資策略（核心累積基金）跌9.6%。

集團表示，受疫情及油價影響，環球投資市場預期將持續波動，各國央行均有放水加碼行動，各國政府均有財政政策進行逆周期措施，歐美疫情蔓延觸發金融市場恐慌，後市將取決於疫情及油價的發展。

此外，集團續指，國際油價持續低迷，將令更多美國頁岩油產業因收入大降，而遭遇債務違約或破產重組，並重創美國能源產業；歐洲央行將接受部分垃圾級債券作為其向銀行提供貸款的質押品，此舉旨在保護歐元區最脆弱的經濟體，因為疫情令這些國家面臨信用評級被下調的風險。

記者：溫藹紅

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