阿里巴巴首次將合伙人「取消資格」！阿里合伙人、集團旗下淘寶總裁兼天貓董事長蔣凡，早前因疑與內地「第一網紅」張大奕鬧婚外情，引起外界懷疑蔣凡與張大奕有利益輸送關係，其後蔣凡發表道歉聲明，懇請公司對他調查，據新浪科技引述消息報道，指阿里雖然聲稱調查結果確認雙方沒有利益輸送，但同時指因蔣凡個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響，即日起取消蔣凡合伙人身份、降級及取消上一財年度所有獎勵。

近期韓劇《夫妻的世界》的世界熱爆，早前淘寶天貓總裁蔣凡亦捲入出軌風波，疑上演真實版《夫妻的世界》。新浪科技報道指，由阿里巴巴廉正部成立的特別調查組，今日公布蔣凡事件的調查處理結果，阿里集團對如涵電商的投資，以及張大奕所有淘寶、天貓店鋪的入駐、活動、引流、交易等做了全面的內、外部調查，並確認阿里在2016年投資如涵電商的決策與蔣凡無關；蔣凡對如涵電商、張大奕所有淘寶、天貓店鋪的經營活動並無任何利益輸送行為。

不過，調查組認為蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響，即日起取消阿里合伙人的身份、需記過處分、並將其降級，由職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁），以及取消上一財年度所有獎勵。

今次事件由疑為蔣凡太太的微博「花花董花花」掀起，「花花董花花」本月20日在微博上發帖寫道：「這是第一次，也是最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之。」並在帖上標籤網紅張大奕的微博帳號。其後「花花董花花」更指自己評論被刪，發文指「誰把我的評論給關了，那我怎麼能知道你聽到我說的話了沒」。事件造成網上熱議，指蔣凡疑似出軌網紅張大奕，造成「正宮」蔣凡太太的公開指責。

模特兒出身的張大奕，目前是著名內地女網紅、兼網紅孵化企業如涵電商創辦人，她遭蔣凡太太指責「招惹」事件其後在內地網絡引起哄動，事關如涵電商去年在美國納斯達克上市前，早於2016年獲阿里斥3億元人民幣注資，至今仍是阿里唯一入股的「網紅公司」，令外界猜測投資是否與蔣凡有關，甚至揣測到如涵的流量有否因此獲得得益。