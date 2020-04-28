環球經濟遭疫情突襲，重挫全球股市之餘，連原油市場亦難逃厄運。紐約期油於上周破天荒暴跌至負值，震驚一眾投資者。在「油平過水」的情況下，市場觸發連鎖反應，投資產品相繼被「引爆」。投資新手對此或許會感到疑惑，原油向來被視為「黑金」，蘊含巨大經濟價值，為何會出現前所未見的「負油價」？既然油價已跌至負值，低撈石油相關投資產品又是否必勝？

原油市場災難式跌至負值，與「黑天鵝」新冠肺炎關係甚大。受疫情影響，各國經濟活動停擺，市場對原油需求大減，油庫儲存亦爆滿。雖然石油輸出國組織（OPEC）及其他產油國月初達成聯合減產協議，但每日減產規模只有970萬桶，跟全球停擺後每日原油需求減少2900萬桶仍有大段距離，令油價進一步受壓，而油商為節省庫存成本及騰出空間，索性「貼錢」予買家取走原油。

國際油價有不同指標，常見的有紐約期油及布蘭特原油，要留意的是，今次是跌至負價格的是紐約5月期油，而非原油現貨及6月期貨。在期貨交易中，交易員可在合約到期日前選擇實物交割、平倉或轉至下個月的期貨倉，但對一般投資者而言，原油儲存成本極高，故大部分人都不會選擇取走原油，而會選擇平倉或轉倉。當人人急於平倉轉倉，價格自然「一沉百踩」，而且油價急瀉，轉倉成本頗高，若投資者要出貨，就必須劈價甚至倒貼至有人接貨為止。

簡單舉個例子，投資者若果預期6月中原油現貨價格會是10美元，由5月中期油交收至6月中每桶的存倉費要20美元，那投資者就只會肯在5月期油價格跌至負10美元或以下，才會願意入市承接這批5月期油。

負油價下 衍生產品相繼被「引爆」

在負油價的情況下，相關衍生產品頓時「火燒連環船」，當中都與「轉倉」操作不無關係。以紐約期油為標的物的F三星原油期ETF（3175），眼見6月期油價格弱勢已成，為免步5月期油合約後塵，主動宣布一次性轉倉策略，將今年6月的期油合約轉倉至9月期油合約，不惜「低賣」6月合約，「高買」9月期油。這樣轉倉雖然資產值不會立即跌了，但ETF持有的合約張數將會大減，日後期油回升，ETF就享受不到原本應有的升幅，亦都無人保證9月期油必升，日後若9月期油也跌至零或負數，股東同樣可以「一鋪清袋」，故F三星原油期公布轉倉安排後翌日，股價大瀉至近「腰斬」。

投資者及理財教育委員會（投委會）提醒投資者，當基金經理將合約轉倉至更遠期的原油期貨合約，有機會令有關原油期貨ETF的表現偏離於相關指數，而下月原油期貨合約價格的走勢，亦不能反映於ETF價格上。

「原油寶」投資者輸清兼倒賠

另一隻令散戶最痛的金融產品便是中國銀行（3988）於內地發行的「原油寶」。原油寶是向散戶發行的原油期貨產品，其中美國原油合約與紐約期油掛鈎。該產品一向是期油最後交易日倒數第二日（即4月20日）轉倉，惟中行未有於當日為客戶轉倉，而是按上周二（4月21日）5月紐約期油結算價去轉倉，但由於當時油價已跌至負數，結算後「原油寶」投資者不單止輸清光，再沒有資金可以轉倉，還要向中行「倒賠」負油價結算帶來的損失。

「別人恐懼時貪婪」，跌市下總有「勇者」想撈底。不過，有分析指，「負油價」下月或再重現。荷蘭國際集團（ING）分析指，如果原油需求未見明顯復蘇，6月份紐約原油或再見負數。ING又稱，當散戶投資者不斷追入原油ETF，這些ETF佔期油未平倉合約份額較平時更大，當ETF轉倉至7月份期油時，將對6月期油帶來進一步拋售壓力，有一定投資風險。

撰文及旁白：李宛婷 剪接：梁鈞輝