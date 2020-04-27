恒指升390點，收報24221點，成交金額426億元。美股周五升逾1%，亞洲股市跟隨，日股、台股升逾2%。港股今早強勢板塊以教育股最亮麗，新高教（2001）、中教（0839）分別升6.7%及8%，中資金融股亦強勢勁，四大行及招行（3968）均升2%至3%，內險股亦強勢，中壽（2628）升2.7%，太保（2601）更漲4.6%。

炒復蘇概念股個別發展，中資航空股先升後回，濠賭股則向好但跑輸大市，本地地產股也偏好，新世界（0017）升2.8%。市場對炒復蘇的態度仍偏向審慎，但有些板塊如濠賭股已普遍處於20天線之上，同時20線也開始上升，只要不是再爆發新一輪疫情，反覆上升勢頭應已確立，重點是逢低收集拉低成本。

一個被全城看淡的板塊也可冷吼，就是本地零售。本港一周內三度零確診，內地料於5月照開兩會，是中國疫情結束的象徵，歐美日仍然較多新增，但只要訪港隔離令持續，就不會有太大問題。如無意外，限聚令應可在5月份結束，以零售為主的收租股有回升條件。

九倉置業（1997）上周發盈警，預料受物業重估而錄得虧損，但這是帳面上的數字，沒有太大意義，重點是人流能否回復。周未期間銅鑼灣已見本地民眾外出逛商場的人流明顯增加，反映新增數字歸零，市民外出信心和消費意欲均會提高。復蘇初期市場會有很多顧慮，但好消息應能不斷出現支持股價。例如零售銷售按月逐漸改善，第3季內地旅客開始回升等。九倉置業、希慎（0014）以至利福（1212）都值得留意。

張兆聰

明報首席評論員