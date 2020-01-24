外圍頻傳好消息，假期前恒指重上24000點關，今早高開199點後一直上升，最多曾升432點，高見24263點，半日升390點或1.64%，報24221點，成交金額426億元；國指升198點或2.06%，報9854點。

中海外（0688）升3.83%，收報27.1元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升2.83%，收報6.18元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻55點；石藥（1093）跌1.54%，收報15.32元，是跌幅最大的藍籌，同是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

外圍頻傳好消息包括，美歐等地計劃放鬆防疫封鎖措施、英國首相約翰遜出院並已返回首相府、朝鮮領袖金恩仍然在世等。消息刺激美股三大指數期貨向上，日股升2.2%、韓股升1.6%。

《彭博》報道，受新冠肺炎疫情打擊，加上一連串企業客戶醜聞影響，即將公布首季業績的渣打 （2888） 或將公布多達6億美元（約46.8億港元）壞賬撥備。渣打曾跌最多0.54%，低見36.5元，創上市新低，半日收報37.05元，升0.95%。

明日公布業績的匯控（0005）升1.29%，收報39.25元；恒生（0011）升0.76%，收報133.4元；交行（3328）升3.62%，收報4.86元；工行（1398）升2.17%，收報5.17元；建行（0939）升2.83%，收報6.18元；萬洲（0288）升0.79%，收報7.68元。

紫金（2899）公布，公司於巴布亞新幾內亞波格拉金礦的採礦權，早前已到期，該國政府決定不批准延期申請。紫金曾挫8%，低見3.2元，半日收報3.32元，跌4.5%。

綠城中國（3900）公布以每股9.5元(溢價約36%)向內地上市的新湖中寶配股3.2億股(佔經發行股本約12.95%)，刺激今早股價向上，最多暫升17.4%，高見8.23元，半日收報7.61元，升8.55%。

大家樂（0341）發盈警，料去年純利瀉90%，大家樂半日報14.82元，升0.4%。

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