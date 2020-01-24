企業持股的不同投票權（WVR）諮詢完結在即，港交所於建議中提到新經濟企業「生態圈」概念，認為母公司股東作為「圈中」龍頭，若持更多子公司控制權，可更好幫助其發展。惟符合企業一股多票的巨企寥寥無幾，未知最後「強者更強」，會否造成一家獨大局面。負責管理施永青旗下C基金的本地基金鵬格斯認為，無論是否有企業WVR，大公司透過「生態圈」機制已可掌控公司生殺大權。

新經濟巨企掌初創生死

鵬格斯資產管理基金經理劉曉儀對本報表示，從長遠來看，無論是否有不同投票權，新經濟行業巨企對於初創小公司都已經有了不合比例的影響，不過現時主要是通過影響其營運，而非通過投票權，巨企實際上已經控制住整個生態圈內的企業。劉曉儀表示，企業持股的不同投票權機制可引入更多新經濟公司在港上市，但亦需要注意這些新來公司有更高的管治風險。不過她認為，相較企業WVR的主體為受規管的公司，個人持股WVR的風險更加大，但現時亦已經獲通過。

投資者關係協會信制度可行

業界亦有團體對擁有不同投票權後，行業生態發展的前景持樂觀態度。香港投資者關係協會主席陳綺華認為，制度改革並非僅限於短線，放眼十年後或會有更多公司在市值上或地位上達到標準，進而可成為企業WVR股東。

陳綺華表示，現時市場對WVR架構的看法愈發開放，對本次諮詢也持支持態度。她認為，公司只要對股東作足夠披露，投資者根據足夠諮詢自行衡量風險，加以建議中的保護條款，相信制度是可行。

其他報道

【勢在必行】四大內地科網股料可受惠

【勢在必行】Webb：港府支持 企業WVR勢成行 道富稱風險已漸浮現

【股價異動】綠城溢價配股A股新湖中寶 股價曾升17%

【放榜在即】外電指渣打首季壞賬撥備或達47億元 今早股價再破底

【中國數據】3月工業企業利潤降34% 國統局：前景仍不容樂觀

【港股開市】恒指高開199點 重上24000關

【營運數據】俄鋁首季鋁銷量按季減少17%

【A股開市】三大指數高開 滬指漲0.13%

【開市焦點】港股ADR升103點 匯控等藍籌明業績 北水明休市