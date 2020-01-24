港股今早高開199點或0.84%，報24030點，成交金額26億元；國指今早高開93點或0.98%，報9750點。

申洲國際（2313）升5.11%，報91.5元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌0.92%，報7.55元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.57%，報412.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點；中電（0002）跌0.61%，報80.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

業績期，多間公司公今日布業績，包括萬科（2202）、海螺水泥（0914）、龍源電力（0916）、中國銀河（6881）、北京汽車（1958）、睿見教育（6068）等。萬科開市報24.35元，升0.83%；海螺開市報58元，跌0.34%；龍源電力開市報3.54元，跌1.17%、中國銀河開市報3.69元，無升跌、北京汽車開市報3.21元，跌0.61%、睿見教育開市報2.63元，無升跌。

明日則有多隻藍籌，包括交通銀行（3328）、建設銀行（0939）、恒生銀行（0011）、匯控（0005）、工行（1398）、萬洲。交行升1.07%，報4.74元、建行升1.16%，報6.08元；恒生升0.45%，報133元；匯控升0.52%，報38.95元；工行升0.59%，報5.09元；萬洲跌0.92%。

非藍籌股亦包括農業銀行（1288）開市報3.13元，升0.96%、比亞迪（1211）開市報43.3元，跌0.23%、中信証券（6030）開市報14.18元，升0.56%、楓葉教育（1317）開市報2.32元，升0.86%、郵儲銀行（1658）開市報4.48元，升1.12%。